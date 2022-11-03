



Ликуд требует допустить наблюдателей к подсчету двойных конвертов

В ходе подсчета голосов Ликуд заявил, что генеральный директор избирательной комиссии Орли Адас не позволяет представителям фракций наблюдать за процессом подсчета из-за "шнура, разделяющего зону подсчета и инспекторов". От Адас требуют "немедленно убрать шнур" - чтобы и представители партий могли наблюдать за процессом подсчета голосов.



В свете этих обвинений Центральная избирательная комиссия ответила следующее: "Для поддержания порядка в движении сотен людей, которые были мобилизованы для подсчета голосов, для распределения двойных конвертов с целью их вскрытия была установлена маркировочная лента". Как и вчера, еще до начала подсчета голосов, некоторые партии уже начали распространять необоснованные слухи о "нарушениях". Так же и сегодня, еще до начала подсчета двойных конвертов, от некоторых партий уже прозвучало требование о "пересчете голосов", который, как было заявлено, еще не начался. Необходимо пресечь нападки против генерального директора избирательной комиссии”.