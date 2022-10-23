



"Ликуд": те, кто шил дело Нетаниягу, должны быть арестованы за "переворот"

Правительство должно инициировать Государственную комиссию по расследованию "подставных действий" бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а причастные к этому должны быть заключены в тюрьму, заявил депутат от "Ликуда" Дуди Амсалем в эфире KAN Radio в воскресенье утром.



"Я слежу за процессом Нетаниягу с начала и до конца. Это намеренная клевета на правящего премьер-министра. Эти люди должны сидеть в тюрьме, от Авихая Мандельблита до Шая Ницана. То, что мы видели здесь, было переворотом", — сказал Амсалем.



Во время интервью Амсалем также сказал, что потребует должности министра юстиции в следующем правительстве, если его сформирует "Ликуд".



Амсалем также утверждал, что глава Религиозно-сионистской партии депутат Кнессета Бецалель Смотрич скопировал его план по "перезагрузке" правовой системы.



"Я предложил более 15 законопроектов о реформировании правовой системы, в том числе требование отменить преступление мошенничества и злоупотребления доверием. Религиозная сионистская партия украла мои законопроекты".



На прошлой неделе Смотрич заявил, что отмена преступления не будет иметь обратной силы и не повлияет на суд над Нетаньяху. Амсалем сказал в ответ: "Я не буду вдаваться в вопрос о суде над Нетаньяху, решение будет принято, когда это станет актуальным".