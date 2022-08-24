



Ликуд: порознь Смотрич и Бен-Гвир не преодолеют избирательный барьер



В израильской прессе публикуются результаты внутренних опросов Ликуда, в которых изучался вопрос о том, как повлияет на исход выборов то, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пойдут на выборы отдельными списками.



В связи с эти лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение к национальному лагерю.



Нетаниягу сказал: “У нас у всех есть одна задача - создать стабильное и сильное правое правительство на следующие четыре года. ради этого мы должны сделать только одно - объединить силы. Именно поэтому я призываю религиозных сионистов и Оцма Йехудит Итамара Бен-Гвира объединить силы на выборах. Вы не должны рисковать. Только совместный список гарантирует, что обе партии преодолеют избирательный барьер. Только такое объединение гарантирует правительство без Объединенного Арабского Списка”.