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Ликуд: порознь Смотрич и Бен-Гвир не преодолеют избирательный барьер
24.08.2022 10:49 Аркадий Бочаровский

Ликуд: порознь Смотрич и Бен-Гвир не преодолеют избирательный барьер


В израильской прессе публикуются результаты внутренних опросов Ликуда, в которых изучался вопрос о том, как повлияет на исход выборов то, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пойдут на выборы отдельными списками.

В связи с эти лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение к национальному лагерю.

Нетаниягу сказал: “У нас у всех есть одна задача - создать стабильное и сильное правое правительство на следующие четыре года.  ради этого мы должны сделать только одно - объединить силы.  Именно поэтому я призываю религиозных сионистов и Оцма Йехудит Итамара Бен-Гвира объединить силы на выборах.  Вы не должны рисковать. Только совместный список гарантирует, что обе партии преодолеют избирательный барьер. Только такое объединение гарантирует правительство без Объединенного Арабского Списка”.

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