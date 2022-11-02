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Ликуд - плюс один мандат, Мерец - все дальше от порога Кнессета
02.11.2022 15:12 Аркадий Бочаровский

Ликуд - плюс один мандат, Мерец - все дальше от порога Кнессета

Правые продолжают лидировать после подсчета большинства голосов на выборах в 25-й Кнессет. Мерец еще дальше отдалился от избирательного порога.

Результаты выборов после подсчета 4 158 200 голосов (проголосовали  4 843 023 человека):

Ликуд - 32 мандата

Еш Атид - 24 мандата

Религиозный сионизм - 14 мандатов

Махане Мамлахти - 12

ШАС - 11 мандатов

Яадут А-Тора - 8 мандатов

Раам - 5 мандатов

НДи - 5 мандатов

Хадаш Тааль - 5 мандатов

Авода - 4 мандата

У Мерец - 3,19% голосов, у Балад - 3,01 % (избирательный порог на этих выборах - 3,25%).

Правые получают 65 мандатов, левые - 45, арабские партии - 10.

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