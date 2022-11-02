Ликуд - плюс один мандат, Мерец - все дальше от порога Кнессета
Правые продолжают лидировать после подсчета большинства голосов на выборах в 25-й Кнессет. Мерец еще дальше отдалился от избирательного порога.
Результаты выборов после подсчета 4 158 200 голосов (проголосовали 4 843 023 человека):
Ликуд - 32 мандата
Еш Атид - 24 мандата
Религиозный сионизм - 14 мандатов
Махане Мамлахти - 12
ШАС - 11 мандатов
Яадут А-Тора - 8 мандатов
Раам - 5 мандатов
НДи - 5 мандатов
Хадаш Тааль - 5 мандатов
Авода - 4 мандата
У Мерец - 3,19% голосов, у Балад - 3,01 % (избирательный порог на этих выборах - 3,25%).
Правые получают 65 мандатов, левые - 45, арабские партии - 10.