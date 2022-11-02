



Ликуд - плюс один мандат, Мерец - все дальше от порога Кнессета

Правые продолжают лидировать после подсчета большинства голосов на выборах в 25-й Кнессет. Мерец еще дальше отдалился от избирательного порога.



Результаты выборов после подсчета 4 158 200 голосов (проголосовали 4 843 023 человека):



Ликуд - 32 мандата



Еш Атид - 24 мандата



Религиозный сионизм - 14 мандатов



Махане Мамлахти - 12



ШАС - 11 мандатов



Яадут А-Тора - 8 мандатов



Раам - 5 мандатов



НДи - 5 мандатов



Хадаш Тааль - 5 мандатов



Авода - 4 мандата



У Мерец - 3,19% голосов, у Балад - 3,01 % (избирательный порог на этих выборах - 3,25%).



Правые получают 65 мандатов, левые - 45, арабские партии - 10.