



Лидеры ультраправых договорились идти на выборы вместе после встречи с Нетаньяху

"Религиозный сионизм" и "Оцма-Йехудит" объявили в пятницу, что они договорились баллотироваться вместе на предстоящих выборах в Кнессет после того, как лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу провел встречу с лидерами крайне правых партий, чтобы помочь им достичь соглашения.



Две партии участвовали на прошлогодних выборах единым списком, но в последние недели разделились из-за спора по распределению мест: лидер "Оцма-Йехудит" Итамар Бен Гвир добивался большего представительства, поскольку недавние опросы показали, что его популярность растет, в то время как религиозный сионизм Бецалеля Смотрича получил неоднозначные результаты.



В совместном заявлении лидеров партий сообщается, что они договорились о "совместном баллотировании в Кнессет 25-го созыва". В нем также говорится, что соглашение тавит перед собой цель привести к "победе" правый религиозный блок во глве с Нетаниягу.



"Вместе мы добьемся успеха", — написал Смотрич в Твиттере.



Бен-Гвир похвалил "равный список", заявив, что "мы проведем в Кнессет не менее пяти Бен-Гвиров".



Нетаньяху, который принимал обоих лидеров в своем доме в Кесарии в пятницу днем, также приветствовал соглашение.



"Сейчас необходимо единство для обеспечения победы национального лагеря и формирования стабильного национального правительства на следующие четыре года", — сказал он.