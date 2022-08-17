



Лидера партии "Пылающее юношество" выкинули с заседания комитета Кнессета

В последние недели в интернете набирает силу “партия” “Пылающее юношество”.



Лидер этого образования, Хадар Мухтар, приняла участие в заседание комитета Кнессета по образованию, посвященного платежам родителей системе просвещения.



В ходе обсуждения Мухтар начала кричать: “Два миллиарда шекелей в год, которые мы ежегодно платим - это не бесплатное образование! Вы, слуги народа, готовы разбазарить 2.7 миллиарда шекелей на выборы! этого бы хватило и на учащихся, и еще осталось бы на пособия семьям!”



Глава комитета Алон Таль возмутился неуваженнием к народным избранникам и велел выкинуть Мухтар с заседания, приговаривая: “Такие выходки хороши для твоего фейсбука, но будь добра - покинь поменщение!”

