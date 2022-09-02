



Лидер "пылающего юношества" отказалась от предложения Эли Авидара

Лидер партии Свободный Израиль Эли Авидар обратился с предложением о сотрудничестве к Адар Мохтар, лидеру политического движения в интернете “пылающее юношество”.



Авидар предлагал “пылающему юношеству” идти вместе с ним на выборы.



Мохтар, однако, отказалась - частично из-за ярко выраженной отрицательной позиции Авидара в отношении лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу. Мохтар заявила, что желает “апеллировать как можно к более широкому кругу молодых людей” и потому партия Авидара ей не подходит.



Мохтар, которой только что исполнилось 20 лет, не может быть выбрана в Кнессет. Тем не менее, она зарегистрировала свою партию и намерена выдвинуть кандидатов на выборах.