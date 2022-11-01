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Левин: Мы положим конец слабому левому правительству Лапида и Братьяв-мусульман
01.11.2022 11:51 Евгения Маркова

Левин: Мы положим конец слабому левому правительству Лапида и Братьяв-мусульман

Председатель фракции "Ликуд", депутат Кнессета 24-го созыва Ярив Левин проголосовал вместе со своей женой Ифат и сыновьями на избирательном участке в Модиине.

"Сегодня мы можем положить конец слабому левому правительству Лапида и "Братьев-мусульман". Я снова призываю всех сторонников "Ликуд" выйти и проголосовать, чтобы вместе мы могли сформировать сильное и стабильное правое правительство", - завил Левин после голосования.
 

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