



Левин: Мы положим конец слабому левому правительству Лапида и Братьяв-мусульман

Председатель фракции "Ликуд", депутат Кнессета 24-го созыва Ярив Левин проголосовал вместе со своей женой Ифат и сыновьями на избирательном участке в Модиине.



"Сегодня мы можем положить конец слабому левому правительству Лапида и "Братьев-мусульман". Я снова призываю всех сторонников "Ликуд" выйти и проголосовать, чтобы вместе мы могли сформировать сильное и стабильное правое правительство", - завил Левин после голосования.

