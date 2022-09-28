



Лапид подал иск против 14 канала за пропаганду в пользу "Ликуд"

Партия "Еш Атид" подала в ЦИК ходатайство против 14 канала на том основании, что он является "активным органом на выборах" в пользу "Ликуд".



"Руководители 14-го канала участвовали в пропаганде "Ликуд", а комментатор этого канала Яаков Бардого принимал участие в переговорах от имени "Ликуд", — говорится в петиции.



Спустя две недели после угроз подать петицию в избирательную комиссию против 14 канала, в среду утром партия "Еш Атид" осуществила свою угрозу и подала петицию в Центральную избирательную комиссию. В петиции партия просит председателя избирательной комиссии объявить "14 канал" и владельца канала бизнесмена Ицхака Мирилашвили "активным органом на выборах" и издать приказ, предотвращающий дальнейшие нарушения положений закона о выборах.



Партия поясняет, что канал и Мирилишвили "действуют в период выборов и обращаются к широкой общественности, чтобы повлиять на них, чтобы они поддержали партию "Ликуд" и не проголосовали за партию "Еш Атид".



Также утверждается, что канал "действует в нарушение законов о финансировании партий и осуществляет предвыборную деятельность в пользу "Ликуд" на огромные суммы".



"Это реальная угроза основополагающим принципам проведения выборов в Израиле", — говорится в петиции. — "Медиа-инструмент полностью используется в пользу кандидата и партии, без баланса, вопреки всем стандартам разумности, справедливости и здравого смысла".



В петиции также указывалось, что высшие должностные лица 14 канала участвовали в пропаганде "Ликуд" и что комментатор канала Яаков Бардого принимал участие в переговорах от имени "Ликуд", что люди, выступающие на канале, перешли на работу в "Ликуд" или к ее кандидатам. Отмечается, что имели место явные призывы журналистов канала относительно голосования на выборах. По мнению "Еш Атид", все это требует, чтобы передачи канала в период выборов были квалифицированы как пропаганда "Ликуд". Партия к петиции приложила примеры из различных публикаций на канале и его социальных сетях.



Ответ 14-го канала:

"В прошлом месяце высокопоставленный чиновник направил руководству канала сообщение о том, что, если не будет изменений в расписании вещания, которые будут включать сокращение числа выступлений различных ведущих и комментаторов, будут предприняты судебные разбирательства, которые приведут к закрытию канала. В будущем мы прекрасно понимаем, что объявление "14 канала" политическим образованием приведет к отзыву лицензии и закрытию канала еще до выборов. День, когда премьер-министр переходного правительства использует верховного судью для закрытия СМИ, критикующего его, — это черный день для израильской демократии. Мы предлагаем премьер-министру Лапиду прекратить свой бойкот и прийти на интервью, вместо того, чтобы пытаться закрыть канал".

