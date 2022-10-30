



Лапид: "Нам нужно одно место и мы победили"

За считанные дни до выборов в Кнессет глава правительства Яир Лапид дал специальный брифинг в избирательном штабе своей партии "Еш Атид".



"Вчера были опубликованы итоговые опросы. Во всех опросах была одна статистика: 60-60, а это значит, что следующие выборы будут решаться в этой комнате. Мы видели в последние 24 часа начало интересного движения, мы в импульсе, и все это видят. Нам нужно вырасти на одно место и мы победили", - заявил Лапид.



"Это происходит, потому что мы точны, это происходит, потому что у нас есть опыт, это происходит потому, что в израильском политическом пространстве нет дебатов о том, кто лучше всего действует на местах в Израиле - Еш Атид", - добавил премьер.



Лидер "Еш Атид" отметил: "Мы соберем голоса из каждого района, из каждого города, из каждого мошава от людей, которые считают, что пришло время выбрать будущее Государства Израиль его прошлому".



