



Лапид: боюсь, что Биби поставит под сомнение легитимность выборов

Премьер-министр ЯирЛапид дал большое интервью порталу ynet.



Среди прочего, премьер поведал о своих предвыборных страхах.



Помимо Бен Гвира, еще одна вещь, которая беспокоит Лапида, по его словам, это опасение, что Нетаниягу не признает результаты выборов. "Я боюсь этого, да", - признался он. "Они уже начали приносить жалобы в избирательную комиссию, и вполне возможно, что они планируют такой ход. Если Нетаниягу не победит - а я считаю, что он не победит - он попытается поставить под сомнение легитимность выборов".



На вопрос “Как насчет дебатов?” Лапид ответил:



"У меня нет проблем с тем, чтобы выйти на дебаты. Нетаниягу не вступал в конфронтацию в течение 15 лет, и я не думаю, что он начнет сейчас. Он справедливо боится, потому что в такой конфронтации ему придется столкнуться с тем, что он ничего не делал здесь 15 лет, а теперь у него есть претензии".



Что лучше для государства Израиль - шесть выборов или правительство единства с Ликудом?



"Лучше всего - правительство единства с Ликудом, без Нетаниягу. Вы не можете сидеть с Нетаниягу, потому что у него три обвинительных заключения. Речь идет о наших ценностях, это человек, которому предъявлены серьезные уголовные обвинения. Пока он не закончил свой суд".