



Кто займет четвертое место в списке "Оцма Йегудит"

Итамар Бен-Гвир объявил, что потомок известной семьи раввинов займет четвертое место в избирательном списке своей партии "Оцма Йегудит".



На это место был выбран раввин Амихай Элиягу, внук раввина Мордехая Элиягу, бывшего главного сефардского раввина Израиля, и сын главного раввина Цфата.



"Я рад, что мне выпала честь быть верным представителем еврейского народа и присоединиться к партии "Оцма Йегудит", - заявил раввин Амихай Элиягу.

