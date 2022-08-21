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Кто займет четвертое место в списке "Оцма Йегудит"
21.08.2022 21:04 Ольга Белозерова

Кто займет четвертое место в списке "Оцма Йегудит"

Итамар Бен-Гвир объявил, что потомок известной семьи раввинов займет четвертое место в избирательном списке своей партии "Оцма Йегудит".

На это место был выбран раввин Амихай Элиягу, внук раввина Мордехая Элиягу, бывшего главного сефардского раввина Израиля, и сын главного раввина Цфата.

"Я рад, что мне выпала честь быть верным представителем еврейского народа и присоединиться к партии "Оцма Йегудит", - заявил раввин Амихай Элиягу.
 

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