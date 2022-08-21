Кто займет четвертое место в списке "Оцма Йегудит"
Итамар Бен-Гвир объявил, что потомок известной семьи раввинов займет четвертое место в избирательном списке своей партии "Оцма Йегудит".
На это место был выбран раввин Амихай Элиягу, внук раввина Мордехая Элиягу, бывшего главного сефардского раввина Израиля, и сын главного раввина Цфата.
"Я рад, что мне выпала честь быть верным представителем еврейского народа и присоединиться к партии "Оцма Йегудит", - заявил раввин Амихай Элиягу.
זהו ערב היסטורי עבור שני ציבורים אדירים שמעתה יצעדו יחדיו, הדתי לאומי והמסורתי. הרב עמיחי אליהו, ברוך הבא. pic.twitter.com/vYWBip5kno— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 21, 2022