



Когда сформируют правительство

Блок Нетаниягу получил большинство в Кнессете, а значит, скорее всего, он получит от президента мандат на формирование правительства. Но путь к этому торжеству сопровождается дополнительными этапами, которые важно знать.



09.11 - окончательная дата публикации результатов выборов



Генеральный директор избирательной комиссии Орли Адес сказала, что в четверг в полдень мы должны получить полную картину истинных результатов, но официальные результаты выборов публикуются не позднее, чем через 8 дней после выборов.



Начало консультаций с фракциями



После того, как президент Герцог получит официальные результаты выборов, которые предоставит Центральная избирательная комиссия, он пригласит фракции на консультации - и таким образом получит представление о том, кто имеет наибольшие шансы сформировать правительство. У него есть неделя, чтобы получить рекомендации и принять важное решение - кому передать мандат? Чаще всего президент поручает формирование правительства тому кандидату, у которого 61 рекомендация - так что, судя по всему, это будет Нетаниягу, у которого самая большая партия.





15.11 - открытие сессии Кнессета 25-го созыва



Ожидается, что 25-й Кнессет соберется на свое первое заседание через две недели после выборов. Это торжественная церемония, на которой избранные члены Кнессета приносят присягу. В период между принятием присяги Кнессета и формированием правительства комитеты Кнессета не работают.



16.11 - окончательная дата передачи мандата



Ожидается, что в течение недели после публикации результатов выборов в Кнессет в протоколах президент Ицхак Герцог возложит задачу по формированию правительства на Биньямина Нетаниягу. Однако не исключено, что он наложит мандат еще до окончательной даты.



14.12 - Окончание 28-дневного периода для формирования правительства



Биньямин Нетаниягу должен будет сообщить президенту, что он "смог сформировать правительство" в течение 28 дней, но в случае, если он не выполнит задачу к этой дате - Герцог будет иметь право продлить срок на дополнительный период до 14 дней. После того, как Нетаниягу завершит свою работу, новое правительство будет приведено к присяге.



Отметим, что в случае, если Нетаниягу получит мандат и не справится с поставленной задачей - у президента Герцога будет 3 дня на консультации с партиями, после чего он сможет доверить формирование правительства другому кандидату, который получит 28 дней на выполнение задачи