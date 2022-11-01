



Коби Перец рассказал, за кого он голосует, "и готов заплатить за это цену"

Певец Коби Перец раскрыл, за кого он голосует: "Я, Коби Яков Перец, объявлю, что намерен отдать свой голос на предстоящих выборах религиозно-сионистской партии, возглавляемой Итамаром Бен Гвиром и Бецалелем Смотричем (в любом случае, они, конечно, идут с Ликудом).



Я осознаю, что могу заплатить личную цену за свою публичную поддержку Бен Гвира, но я должен идти со своей правдой и, как художник, быть смелым, чтобы сказать ее, даже ценой того, что некоторые из ваших зрителей могут даже рассердиться на вас".