



Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за 30 лет

Впервые за более чем 30 лет в новом Кнессете может не быть представителей друзской общины, если текущие результаты выборов останутся без изменений.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Мерец" поставила депутата Али Салалха на 4-е место в списке, но сейчас партия едва преодолевает избирательный барьер.



В партии НДИ Хамад Амар занимает шестое место в списке, но в настоящее время партия собирается получить пять мест.



Аюб Кара под номером 44 в списке "Ликуда", а Акрам Хассон под номером 16 в списке "А-Махане А-Мамлахти": эти обе позиции далеки от реалистичных.