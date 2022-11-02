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Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за 30 лет
02.11.2022 13:09 Ольга Белозерова

Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за 30 лет

Впервые за более чем 30 лет в новом Кнессете может не быть представителей друзской общины, если текущие результаты выборов останутся без изменений.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Мерец" поставила депутата Али Салалха на 4-е место в списке, но сейчас партия едва преодолевает избирательный барьер. 

В партии НДИ Хамад Амар занимает шестое место в списке, но в настоящее время партия собирается получить пять мест.

Аюб Кара под номером 44 в списке "Ликуда", а Акрам Хассон под номером 16 в списке "А-Махане А-Мамлахти": эти обе позиции далеки от реалистичных.

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