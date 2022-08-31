



Йоаз Хендель: я сорвал переговоры Тиква Хадаша с Нетаниягу



Министр связи Йоах Хендель, до недавнего времени - член Тиква Хадаша, с гордостью поведал о том, что именно он в период роспуска Кнессета сорвал переговоры Тиква Хадаша с Нетаниягу.



Хендель, таким образом, пытается противостоять кампании Махане Мамлахти, в которую теперь входят люди Гидона Саара, направленную против партии Руах Ционит, членом которой он стал.



Хендель заявил: “Они проталкивают информацию о том, что Аелет Шакед говорит, что “дополнит” лагерь Нетаниягу до 61 мандата. Они не упоминают моего имени - и я догадываюсь почему. Потому что никто в это не поверит. Я был тем, кто сорвал контакты с Биби месяц назад”.



В Махане Мамлахти сильно оскорбились и заявили: "Те, кто делом доказал, что не будут сидеть в одном правительстве с Нетаниягу, сегодня являются членами Махане Мамлахти. Только эта партия может создать широкое и стабильное правительство”.