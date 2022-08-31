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Йоаз Хендель: я сорвал переговоры Тиква Хадаша с Нетаниягу
31.08.2022 11:24 Аркадий Бочаровский

Йоаз Хендель: я сорвал переговоры Тиква Хадаша с Нетаниягу


Министр связи Йоах Хендель, до недавнего времени - член Тиква Хадаша, с гордостью поведал о том, что именно он в период роспуска Кнессета сорвал переговоры Тиква Хадаша с Нетаниягу.

Хендель, таким образом, пытается противостоять кампании Махане Мамлахти, в которую теперь входят люди Гидона Саара, направленную против партии Руах Ционит, членом которой он стал.

Хендель заявил: “Они проталкивают информацию о том, что Аелет Шакед говорит, что “дополнит” лагерь Нетаниягу до 61 мандата. Они не упоминают моего имени - и я догадываюсь почему. Потому что никто в это не поверит. Я был тем, кто сорвал контакты с Биби месяц назад”.

В Махане Мамлахти сильно оскорбились и заявили: "Те, кто делом доказал, что не будут сидеть в одном правительстве с Нетаниягу, сегодня являются членами Махане Мамлахти. Только эта партия может создать широкое и стабильное правительство”.

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