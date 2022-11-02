



Йоав Киш: Ликуд договорился с Аелат Шакед в обмен на прощение за прошлое



Влиятельный депутат Ликуда Йоав Киш дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.



Он утверждает, что Ликуд договорился с Аелат Шакед о том, что она будет участвовать в выборах до конца “ в обмен на прощение за прошлое”.



Киш отметил, что ей не было обещан конкретный пост, но было решено, что Ликуд простит ее за прошлое и позволит ей участвовать в выборах. Он заявил, что Шакед планирует уйти на политической жизни, а в вышеупомянутом соглашении с Ликудом было оговорено, что она продолжит участие в выборах до конца, чтобы “сжечь” голоса, поданные за Мерец.