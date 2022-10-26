



Израильские арабы в депрессии: выборы ничего не изменят

В то время как предвыборная кампания в Израиле проходит несколько вяло по всей стране, апатия особенно остра среди арабского меньшинства, явка которого, как опасаются, будет очень низкой.



"Главный вопрос заключается в том, как нам провести арабских граждан из их домов к избирательным урнам. Это большая проблема и очень большая дилемма", — сказал Файез Абу Сухайбан, мэр Рахата, накануне выборов 1 ноября.



Город расположен в южной части пустыни Негев, вдали от центров власти Израиля и является домом для большинства израильских бедуинов, которые являются частью более широкой арабской общины.



На центральном рынке Рахата многие торговцы и покупатели заявили репортерам AFP, что понятия не имеют, за кого голосовать, и не могут назвать ни кандидатов, ни партии.



Отчасти незаинтересованность является результатом несбывшихся надежд израильских арабов, которые составляют около 20 % населения страны и давно жалуются на дискриминацию. Многие израильские арабы утверждают, что не видели ощутимых преимуществ от коалиции до ее распада в июне.



Рами Абу Шарем, учитель и владелец кафе в деревне Хура в Негеве, пожаловался на "нулевые инвестиции" в общество и, в частности, в образование.



"Раньше мы все время голосовали, но на этот раз воздержимся. Голосуете вы или не голосуете - ничего не меняется", — добавил 29-летний мужчина.



На явку будет влиять разочарование людей в своих представителях в парламенте и более широкое отчуждение от политики, считает Тамар Херманн, старший научный сотрудник Израильского института демократии.



"В хорошее время это было бы 45 процентов, как в прошлом году", — сказала она.



Для сравнения, общенациональная явка на последних четырех выборах превышала 67%.



Аида Тума Слиман, арабский депутат от Объединенного арабского списка, сказала, что опасается, что "тысячи, может быть, десятки тысяч голосов будут выброшены", если "Балад" не преодолеет избирательный барьер.



В то время как многие избиратели выразили разочарование по поводу повторных выборов в Израиле, Тума Слиман сказала, что "это одно разочарование поверх другого" для арабского меньшинства, чей политический альянс раскололся, а арабские законодатели перестают работать.



"Эти выборы не о рекламных щитах, не о больших митингах. Сегодня вам нужно много работать и выработать своего рода тихий и искренний разговор со своими избирателями, чтобы убедить их прийти и проголосовать", — добавила Тума Слиман.

