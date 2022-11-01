



Израиль идет голосовать: избирательные участки по всей стране открылись ​​​​​​​

Более 6 700 000 человек, имеющих право голоса, могут прийти на 12 500 избирательных участков по всей стране, которые открылись ровно в 07:00.



В 08:00 откроются избирательные участки в малых населенных пунктах, а закроются они в 20:00.



В 22:00 остальные избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов и телеканалы опубликуют свои выборки.



Генеральный директор Центральной избирательной комиссии адвокат Орли Адас дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.



Адас рассказала о том, когда станут известны результаты окончательного подсчета бюллетеней.





Директор ЦИК заявила: "Уже в час ночи мы начнем транслировать результаты, и к утренним часам мы достигнем 70%. Окончательные результаты мы узнаем только в четверг, 3 ноября".



Адас добавила: "Мы укрепили защиту чистоты выборов. Идея заключается во взаимном контроле - будут два секретаря и инспектор, который носит на теле камеру, чтобы зафиксировать, если произойдет инцидент. Мы не будем публиковать результаты до того, как проверим их правильность".



