Новости » Выборы в Израиле
Избирательная комиссия приняла петицию "Ликуд" против "Еш Атид"
15.09.2022 17:50 Евгения Маркова

Избирательная комиссия приняла петицию "Ликуд" против "Еш Атид"

ЦИК принял петицию "Ликуд" против Лапида и партии "Еш Атид". Премьер-министр опубликовал в личном и партийном аккаунте свои фотографии с солдатами ЦАХАЛа, которые были сделаны в течение 90-дневного периода, предшествующего дате выборов, что нарушает правила проведения избирательной кампании.
 
"Настоящим издан приказ, предписывающий ответчикам немедленно удалить со всех имеющихся у них учетных записей в социальных сетях фотографии, являющиеся предметом петиции, которые все еще находятся в сети", — говорится в решении ЦИК.

Судья Ицхак Амит также обязал партию "Еш Атид» и ее лидера возместить судебные расходы в размере 40 000 шекелей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы