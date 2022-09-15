



Избирательная комиссия приняла петицию "Ликуд" против "Еш Атид"

ЦИК принял петицию "Ликуд" против Лапида и партии "Еш Атид". Премьер-министр опубликовал в личном и партийном аккаунте свои фотографии с солдатами ЦАХАЛа, которые были сделаны в течение 90-дневного периода, предшествующего дате выборов, что нарушает правила проведения избирательной кампании.



"Настоящим издан приказ, предписывающий ответчикам немедленно удалить со всех имеющихся у них учетных записей в социальных сетях фотографии, являющиеся предметом петиции, которые все еще находятся в сети", — говорится в решении ЦИК.



Судья Ицхак Амит также обязал партию "Еш Атид» и ее лидера возместить судебные расходы в размере 40 000 шекелей.