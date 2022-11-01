



Инцидент с кражей бюллетеней в Ярка: усилены меры безопасности

В друзском поселке Ярка в Западной Галилее усилили меры безопасности.

Это произошло после сообщения о краже бюллетеней на избирательном участке.

По предварительным данным, трое человек вошли в помещение, напали на секретарей и забрали пачку конвертов.

Полиция задержала всех троих подозреваемых. Ведется расследование.