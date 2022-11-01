Инцидент с кражей бюллетеней в Ярка: усилены меры безопасности
В друзском поселке Ярка в Западной Галилее усилили меры безопасности.
Это произошло после сообщения о краже бюллетеней на избирательном участке.
По предварительным данным, трое человек вошли в помещение, напали на секретарей и забрали пачку конвертов.
Полиция задержала всех троих подозреваемых. Ведется расследование.
По данным ЦИК, на всех избирательных участках в поселке после инцидента были размещены дополнительные силы полиции. Также были заменены сотрудники участка, где было совершено нападение.
О других нарушениях во время голосования читайте по ссылке.
О других нарушениях во время голосования читайте по ссылке.