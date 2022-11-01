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Инцидент с кражей бюллетеней в Ярка: усилены меры безопасности
01.11.2022 15:09 Алина Груднева

Инцидент с кражей бюллетеней в Ярка: усилены меры безопасности

В друзском поселке Ярка в Западной Галилее усилили меры безопасности.

 
Это произошло после сообщения о краже бюллетеней на избирательном участке.
 
По предварительным данным, трое человек вошли в помещение, напали на секретарей и забрали пачку конвертов.
 
Полиция задержала всех троих подозреваемых. Ведется расследование.  
 
По данным ЦИК, на всех избирательных участках в поселке после инцидента были размещены дополнительные силы полиции. Также были заменены сотрудники участка, где было совершено нападение.

О других нарушениях во время голосования читайте по ссылке.

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