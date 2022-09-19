



Хватит плодить незнаек!

Как сообщают новостные каналы, лидер партии "Ликуд" Биби Нетаниягу пообещал ультрарелигиозным партиям выделить огромные бюджеты для ешивот после выборов, без необходимости изучения основных дисциплин в рамках их учебных программ. Понятно, что деньги в этом случае обещаны взамен за полную и безоговорочную политическую поддержку тонущего в судебных процессах политика.



Скажем прямо – на этот раз Нетаниягу превзошел сам себя и в очередной раз пробил дно. Даже ребенку понятно, что выпускники этих, так называемых, учебных заведений, при нынешней их программе обучения не способны трудоустроиться и обеспечивать себя и свои семьи. Все они становятся бременем для работающих граждан нашей страны, вынужденных тащить на себе огромную массу безработных бездельников. 3 миллиарда шекелей пообещал им Нетаниягу за то, чтобы они продолжали оставаться невеждами, тянущими Израиль назад, в прошлые века.



3 миллиарда шекелей Нетаниягу готов с легкостью подарить тем, кто не хочет знать ничего, кроме религиозных писаний, не хочет служить в армии, работать и платить налоги. Биби с гордостью сообщил о своем недавнем визите к "духовному пастырю" – раввину Тау, который открыто заявляет, что родители, отправляющие детей в армию, посылают их в ад. Нетаниягу уже заручился поддержкой депутата Моше Гафни от партии "Дегель ха-Тора", заявившем недавно на одном из телеканалов, что те, кто выступают против религиозного образа жизни, не попадут больше в Кнессет. Видимо, у него есть прямая связь с высшими силами, которые должны помочь ему в этой священной миссии. Нам не хватает только шаманов и кукол Вуду. Но, полагаю, если понадобится, Нетаниягу задействует и их. Все для победы. Интересы страны и ее граждан - не в счет. Главное – поменять законы, избежать приговора и утвердить свою власть. Желательно надолго. А лучше – навсегда.



А тем временем выясняется, что сограждане главы "Ликуда" далеко не приветствуют его последние инициативы по подкупу религиозного сектора. Опрос общественного мнения, проведенный 12-м каналом израильского телевидения, показал, что 53% израильтян даже не сомневаются в том, что ученики ешивот должны изучать основные дисциплины. Они считают, что это важно. В этом они полностью солидарны с лидером партии НДИ Авигдором Либерманом, который открыто говорит, что для него в этом вопросе нет понятий "важно или неважно" – основные дисциплины должны изучать все, в том числе и учащиеся религиозных учебных заведений. Ситуация, при которой страна тратит 29 миллиардов шекелей в год на содержание религиозного сектора, требует немедленных реформ!



При этом важно понимать - у государства своего бюджета нет. Он складывается из наших с вами налогов. А учитывая высокую рождаемость в ультрарелигиозном секторе, если ситуация не изменится, на наших детей, и даже на внуков ляжет непосильное бремя налогов, призванных содержать огромную массу людей, не обладающих необходимыми знаниями, чтобы влиться в рынок труда.



Нетаниягу поддерживает политических лидеров ультрарелигиозных партий в их упорном нежелании позволить своей молодежи получать образование, которое позволит им стать частью работающего населения страны. Это нежелание понятно - образованные люди начинают самостоятельно мыслить, что, в свою очередь, может привести к тому, что они начнут принимать, не дай Б-г, самостоятельные решения. А это никому не нужно – ни Нетаниягу, ни тем, кто руководит безмолвным стадом, которое привыкло зависеть от пособий и, не задумываясь, бежит на избирательные участки с "правильным" избирательным листком в руках.



Власти Нью-Йорка сообщили руководителям религиозных учебных заведений, что у них есть год, до октября 2023 года, чтобы внести в учебную программу обязательные основные дисциплины. В противном случае их закроют без предварительного предупреждения. Главы города не желают содержать религиозных бездельников, у города и так достаточно расходов на социальные нужды. Нет сомнений в том, что руководители религиозных заведений там последуют этому указанию, понимая, что с ними не шутят.



Другое дело – Израиль. Здесь политика правит бал. И если Нетаниягу выгодно, чтобы религиозная молодежь оставалась ограниченными невеждами и незнайками, так тому и быть, если он придет к власти. А вот этого мы допустить не можем. Не должны, не имеем права.

К сожалению, и Лапид, и Ганц прямо говорят, что готовы создать коалицию с ультраортодоксальными партиями, а это значит, что они пойдут на это при любых условиях.



И только министр финансов Авигдор Либерман настойчиво продолжает говорить о том, что ни за что не войдет в правительство с ульраортодоксами. Стране нужны образованные и интеллектуальные люди, говорит он. Те, кто поведут эту страну вперед. Учиться основным современным дисциплинам должны все, в том числе, и в религиозном секторе, справедливо считая, что это – единственный путь дальнейшего успешного развития страны.



Знакомый нам с детства Незнайка жил в Цветочном городе, на улице Колокольчиков. Современные израильские незнайки живут и плодятся вокруг нас. Только сильная партия НДИ сможет изменить эту ситуацию. Либерман не позволит вернуть страну в прошлое!

