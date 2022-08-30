



Ходатайство Ротмана о судебном запрете "пурпурной" кампании Михаэли отклонено

Судья БАГАЦ Ицхак Амит сегодня, во вторник, отклонил ходатайство члена Кнессета Симхи Ротмана о судебном запрете для партии "Авода", которую возглавляет министр транспорта Мейрав Михаэли, на использование в предвыборной кампании оформления агитационных материалов в пурпурном цвете.



Симха Ротман в своем исковом заявлении утверждал, что Михаэли якобы использовала один и тот же "дизайнерский язык" в рекламных кампаниях Министерства транспорта и в предвыборной кампании своей партии.



"Невозможно установить, что использование сочетания фиолетово-синего цвета создает такую ​​высокую степень тождества между государственной рекламой и предвыборной пропагандой партии", — написал судья Амит в своем решении.

