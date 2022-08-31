



Хендель верит, что Шакед "не повторит ошибок"

Министр связи Йоаз Хендель считает, что партия "Руах Ционит" будет важным фактором в правительстве после выборов 1 ноября, сообщает "Аруц Шева".



Хендель убежден, что "Руах Ционит" преодолеет избирательный барьер.



"Я предлагаю смотреть на тенденцию, а не на цифры, потому что мы постоянно движемся вверх. Через две-три недели мы преодолеем порог, потому что Государству Израиль нужно выбраться из хаоса, в котором он находится. Если нет "Руах Ционит", у одной из партий есть 61 мандат - либо есть правительство с Нетаниягу и Бен-Гвиром, либо есть левоцентристское правительство с Объединенным Списком, которое, с моей точки зрения, не годится для Государства Израиль и ведет к выборам. Я иду до конца", - подчеркнул Хендель.



Министр также высказался об Аелет Шакед: "Я всем сердцем верю, что Шакед понимает, что она совершала ошибки, и что она не будет их повторять. В это трудное и опасное время нашей истории нам нужен и заслуживает такой проверенный патриот, как она".