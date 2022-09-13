



Хендель не будет участвовать в выборах в Кнессет

Министр связи Йоаз Хендель заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет, которые состоятся в ноябре.



Об этом сообщает Times of Israel.



"В пяти избирательных кампаниях я пытался возглавить голос правого государства в Государстве Израиль. Я горжусь тем, что все это время был дипломатичен. Я ухожу из текущего раунда с болью в сердце, но с большой гордостью и любовью к этой нации и израильскому обществу"- заявил Хендель.



Ранее партия Йоаза Хенделя "Дерец Эрец" и партия Аелет Шакед "Ямина" объединились в союз "Руах Ционит". Однако он просуществовал недолго, и недавно Шакед объявила о решении "расстаться" с Хенделем.



Хендель и Шакед в значительной степени разошлись во мнениях по поводу поддержки лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу в формировании правительства после выборов.