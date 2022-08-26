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Хендель намерен получить голоса сионистских избирателей
26.08.2022 10:22 Александр Юзовский

Хендель намерен получить голоса сионистских избирателей

Министр связи Йоаз Хендель, член партии Руах Ционит, заявил, что его не беспокоят опросы, которые показывают, что его партия не преодолеет избирательный барьер.

В своем интервью для радиостанции 103FM Хендель заявил, что намерен получить голоса религиозных сионистов.

"Я помню опросы именно в этот период перед предыдущей избирательной кампанией. Несмотря на то, что нас атакуют с обеих сторон, вы видите, что мы находимся чуть ниже избирательного порога, есть опросы, в которых мы его преодолели, и мы обязательно преодолеем его в будущем. Мы смотрим на потенциал избирателей, есть много израильтян, которые являются нормальными религиозными сионистами и не хотят голосовать за Смотрича и Бен-Гвира", — сказал он.

"Мы представляем другой вид иудаизма по сравнению со Смотричем и Бен-Гвиром, а также другое мировоззрение. Наши избиратели — это те, кто видит большую ценность в военной службе, в сближении сердец, в наведении мостов, они не озабочены тем, против кого они выступают, и неважно, арабы это или другие, они не заняты сохранением монополии харедим на иудаизм, а озабочены иудаизмом, который сближает людей. Поэтому, в конце концов, многие люди из религиозного сионизма не смогут проголосовать за [Смотрича и Бен-Гвира], независимо от того, баллотируются они вместе или по отдельности", - добавил Хендель.
 

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