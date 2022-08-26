



Хендель намерен получить голоса сионистских избирателей

Министр связи Йоаз Хендель, член партии Руах Ционит, заявил, что его не беспокоят опросы, которые показывают, что его партия не преодолеет избирательный барьер.



В своем интервью для радиостанции 103FM Хендель заявил, что намерен получить голоса религиозных сионистов.



"Я помню опросы именно в этот период перед предыдущей избирательной кампанией. Несмотря на то, что нас атакуют с обеих сторон, вы видите, что мы находимся чуть ниже избирательного порога, есть опросы, в которых мы его преодолели, и мы обязательно преодолеем его в будущем. Мы смотрим на потенциал избирателей, есть много израильтян, которые являются нормальными религиозными сионистами и не хотят голосовать за Смотрича и Бен-Гвира", — сказал он.



"Мы представляем другой вид иудаизма по сравнению со Смотричем и Бен-Гвиром, а также другое мировоззрение. Наши избиратели — это те, кто видит большую ценность в военной службе, в сближении сердец, в наведении мостов, они не озабочены тем, против кого они выступают, и неважно, арабы это или другие, они не заняты сохранением монополии харедим на иудаизм, а озабочены иудаизмом, который сближает людей. Поэтому, в конце концов, многие люди из религиозного сионизма не смогут проголосовать за [Смотрича и Бен-Гвира], независимо от того, баллотируются они вместе или по отдельности", - добавил Хендель.

