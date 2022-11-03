



"Харакири Лапида проложило путь триумфу Нетаниягу"

Один из ведущих журналистов газеты Гаарец, Йоси Вертер, в горькой редакционной статье под таким названием сводит счеты с кумиром “блока перемен” Яиром Лапидом.



"Это глупость со стороны “блока перемен” , разница составляет всего 3700 голосов", - сказал вчера в интервью газете "Гаарец" составитель опросов общественного мнения канала профессор Камиль Фукс. Глупость?! - преступная халатность!. Историческое затмение. "Как кит, потерявший чувство направления, вы снова и снова бросаетесь на берег и хотите покончить с собой", - кричал однажды Хаим Рамон. Что же, на этот раз они преуспели в своей миссии. Это было нелегко, но где есть решимость, там есть и результат.



Множество списков, отсутствие соглашений об обмене голосами, отказ объединиться, распри, высокомерие, заносчивость, мания величия, непризнание лидера блока - все это было с первого момента. Поведение коалиции перемен в ходе кампании напоминало поведение правительства Переса на выборах 1996 года в варианте 2022 года. Чем кончается харакири - известно заранее.



Ко всем перечисленным выше упущениям можно добавить еще одно, основное, которое произошло на более раннем этапе, накануне роспуска Кнессета 24-го созыва; когда правительство окончательно потеряло большинство в Кнессете, благодаря арабским депутатам Мазену Ганаиму (RАAM) и Джидде Ринави-Зуаби (Мерец). Все опросы указывали на дурные перемены, и некоторые из лидеров коалиции инициировали план: снизить избирательный порог до двух процентов, вместо 3,25%5. Идея заключалась в том, чтобы спасти Мерец, истекающий кровью после катастрофы с Зуаби, и Балад (чьи ссоры с коллегами по поводу ротации-смуты сулили недоброе).



За неделю-десять дней до голосования по роспуску произошли жаркие споры между главами коалиционных партий и Яиром Лапидом. Все главы блока считали, что это необходимо. В том числе и Авигдор Либерман, инициатор увеличения процента блокирования в предыдущее десятилетие (что принесло Объединенному списку рекордное достижение - 15 мандатов). На этот раз главы блока согласились поддержать эту идею. Большинство было гарантировано. Поправка могла быть принята уже через неделю.



Лапид не захотел даже слушать. Он отверг любые предложения, не подпускал к себе просителей. Высокий избирательный порог, говорил он им, - это то, что должно быть в современной демократической стране. Во время одного из последних пленарных заседаний произошло столкновение с депутатами Кнессета Михаль Розин и Моси Раз из Мерец. Они говорили с ним по душам, объясняли ему важность исправления. Он отмахнулся от них тремя словами: "Я так не думаю". В слух он рассуждал следующим образом: "Это поможет Итамару Бен Гвиру пройти". Его собеседник ответил ему: "Разве ты не видишь, что происходит в стране? Бен Гвир легко пройдет. Мы те, кому это нужно". Лапид настаивал. Инициатива умерла, не успев родиться. На данный момент Балад и Мерец имеют по 3% и более, то есть - шесть мандатов вместе. Кроме того, если бы было подписано соглашение об обмене между Мерец и Аводой, можно было выцарапать для блока седьмой мандат. Все теоретически, но в равной степени и реально.



"Сегодня мы могли бы оказаться в другой ситуации", - говорит один из инициаторов изменений. Его интересовала его партия, а не общие интересы. В любом случае он несет ответственность".



Соратники Лапида в ответ говорят, что разговор с Розин и Разом "произошел наспех". Если они были заинтересованы в серьезном обсуждении, они должны были назначить встречу по договоренности. "Проблема в том, что израильские левые больше любят ссориться, чем выживать". На самом деле, добавили инсайдеры, Лапид действительно выступал против снижения процента. Это было и остается его позицией.



Через несколько часов после публикации Вертер одумался и изменил название своего опуса с “харакири” на “Лапид мог бы предотвратить крах блока перемен, но отказался снизить избирательный порог”.