



"Хадаш-Тааль": явка арабских избирателей в утренние часы составила всего 5%

Партия Хадаш-Таал утверждает, что к 10 часам утра явка в арабской общине составила всего 5%.



Общая явка, опубликованная Центральной избирательной комиссией, составила 15,9% избирателей, имеющих право голоса, на 10 часов утра, что является самым высоким показателем для этого часа за 40 лет. При этом ЦИК не дает сегментацию по слоям населения.



"Хадаш-Таал" ведет кампанию для каждого из своих сторонников, чтобы привлечь хотя бы одного дополнительного избирателя", — говорится в сообщении партии.



Некоторые аналитики говорят, что выводы делать преждевременно, так как по опыту прошлых лет, самая высокая явка арабских избирателей фиксировалась как раз не в утренние, а в вечерние часы.