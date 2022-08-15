



Группа депутатов блокирует выход Сильман из "Ямина"

Достигнув соглашения с руководством "Ямина" о выходе из партии, чтобы баллотироваться с другой политической силой на выборах 1 ноября, депутат Кнессета Идит Сильман столкнулась с противодействием четырех коалиционных депутатов от других партий.



"Сильман получит по заслугам", — заявила депутат от партии НДИ Юлия Малиновская на голосовании Кнессета, необходимом для одобрения выхода Сильман из состава "Ямина".

Малиновскую поддержали Эмили Моати (партия "Авода") и депутаты от партии "Еш Атид" Боаз Топоровский и Моше Тур Паз.



Без одобрения Кнессета Сильман должна будет уйти из парламента до 15 сентября, если она хочет баллотироваться на предстоящих выборах от другой партии.



