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Госдепартамент: Надеемся, что Израиль остается свободным и демократическим
03.11.2022 07:26 Аркадий Бочаровский

Госдепартамент: Надеемся, что Израиль остается свободным и демократическим


Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс вечером 2 ноября в ходе ежедневного брифинга высказался относительно состава будущего правительства Израиля

Он сказал, что администрация Байдена надеется, что все члены  нового правительства будут разделять  ценности демократии, особенно когда речь идет об уважении меньшинств. Прайс не назвал ни одного члена правительства по имени. "Что делает отношения между нами и Израилем такими прочными, так это то, что они основаны на общих интересах и общих ценностях", - сказал Прайс. "Мы надеемся, что все высшие должностные лица правительства Израиля будут продолжать разделять с нами общие ценности открытого демократического общества, включая терпимость и особенно уважительное отношение к меньшинствам".

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