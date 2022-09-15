



Главный враг прокуратуры - в предвыборном списке Ликуда



Опубликован предвыборный список кандидатов в депутаты партии Ликуд.



Среди людей, получивших “бронь” председателя партии, Биньямина Нетаниягу - громкие имена.



На 28-м месте в списке - Моше Саада, бывший заместитель главы МАХАШ Моше Саада, которого прокуроры, после серии опубликованных им разоблачений, считают своим главным врагом, на 16-м месте - бывшая глава коалиции Идит Сильман, благодаря действиям которой “коалиция перемен” развалилась, на 14-м - бывший депутат Ямина Амихай Шикли, на протяжении всего года резко критиковавший действия своих боссов и капитуляцию перед террором.



На 37-м месте - активист борьбы за права эфиопской общины и бывший директор Решет Алеф Цега Мелако. на 42-м месте - адвокат Йосит Фукс, один из символов борьбы с “судейским активизмом” в Израиле, требующий “коренных решений” для правоохранительной системы страны.



Нетаниягу заявил: “Члены Ликуда выбрали на праймериз прекрасный список, который даст Израилю стабильное правительство на хорошие 4 года. В этом правительстве мы подавим терроризм, восстановим национальную гордость и снизим стоимость жизни. Сегодня я добавил дополнительных сил нашей команде : Амихай Шикли, адвокат Моше Саада, доктор Цега Мелако и адвокат Йоси Фукс. Каждый из них талантлив, каждый может похвастаться значительными достижениями в своем поле деятельности”.



Только три первых кандидата, получивших “бронь” находятся на реальных местах. Мелако и Фукс могут войти в Кнессет по “норвежскому” закону в случае, если Нетаниягу удастся сформировать правительство.