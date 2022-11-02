



Глава ЦИК опровергает обвинения Нетаниягу: Голосование прошло гладко



Глава Центральной избирательной комиссии Орли Адас заявила рано утром в среду в ответ на “необоснованные” обвинения лидера “Ликуда” Биньямина Нетаниягу в нарушениях на выборах, что голосование на выборах прошло гладко.



Глава ЦИК, утверждает, что нарушения были единичными и незначительными на некоторых из 12 000 избирательных участков по всей стране. “В день выборов было несколько инцидентов, но они не были критичными и были устранены”, – сказала она. “В целом день прошел для нас очень хорошо”.



Согласно официальным данным, по состоянию на 5 часов утра среды около 10 000 голосов из 1,6 миллиона подсчитанных были дисквалифицированы по разным причинам.