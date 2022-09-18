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Герцог: я буду работать над созданием правительства национального единства
18.09.2022 11:06 Евгения Маркова

Герцог: я буду работать над созданием правительства национального единства

Президент Израиля выступил с комментариями на встречах с депутатами в последние недели. Анонимные источники, присутствовавшие на встрече, сообщили, что Ицхак Герцог заявил законодателям всего политического спектра, что он будет работать над созданием правительства широкого единства после выборов 1 ноября.

Президент Израиля играет ключевую роль в принятии решения о том, кто получит мандат на формирование правительства после выборов.

"Я намерен засучить рукава после выборов и работать над созданием как можно более широкого правительства единства и любой ценой, чтобы стабилизировать систему, потому что граждане Израиля устали от этой рутины выборов", — сказал Герцог.

Президент сказал, что, по его мнению, граждане Израиля хотят стабильного правительства, которое будет заниматься как безопасностью, так и экономикой.

В заявлении для прессы представитель президента не опроверг это сообщение.

"Президент не намерен вмешиваться в выборы и не интересуется составом правительства и личностью его лидера. В прошлом году он не скрывал своего мнения о том, что стабильность правительства важна для решения серьезных проблем, стоящих перед Государством Израиль", — говорится в заявлении пресс-службы.

 

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