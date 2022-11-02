



Герцог встретится с депутатами на следующей неделе, чтобы выбрать премьера

В офисе президента Исаака Герцога сообщили, что на следующей неделе он начнет встречи с представителями различных партий, вошедших в Кнессет по результатам выборов, чтобы определить, кому из них поручить формирование будущего правительства.



Консультации начнутся после того, как окончательные результаты будут официально представлены президенту через неделю после сегодняшнего дня. У Герцога есть время до 16 ноября, чтобы объявить, кто станет премьер-министром.



У нового премьера будет 28 дней, чтобы сформировать правительство, но ему разрешено запросить 14-дневное продление этого срока.



Ожидается, что после того, как блок правых и религиозных партий добился значительных успехов на вчерашних выборах, лидер "Ликуд" Биньямин Нетаньяху получит этот пост. Ожидается, что ему не составит большого труда создать коалицию, поскольку его блок получил относительно однородное большинство.

