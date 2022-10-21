Новости » Выборы в Израиле
Герцог призвал лидеров партий воздерживаться от подстрекательств
21.10.2022 10:20 Александр Юзовский

Герцог призвал лидеров партий воздерживаться от подстрекательств

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к председателям партий в письме, призвав их избегать подстрекательства в преддверии выборов 1 ноября и признать результаты, какими бы они ни были.

Он также призвал политических лидеров "подавать личный пример" и не прибегать к использованию подстрекательских выражений во время своих кампаний.

"Я умоляю вас решительно осудить и запретить все подстрекательства и насилие, если они возникают, особенно если они исходят из рядов ваших сторонников. Давайте ни на мгновение не будем забывать, что то, что нас объединяет, больше, чем то, что нас разделяет, и что на следующий день после выборов нам всем также нужно будет продолжать жить здесь вместе", — написал Герцог.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы