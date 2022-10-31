



Герцог - евреям США: "Уважайте результаты выборов в Израиле"

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к американским еврейским лидерам и призвал их уважать результаты выборов в Кнессет, которые пройдут завтра.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Дорогие друзья, завтра израильтяне выйдут голосовать. Я знаю, что частота выборов в Израиле несколько нервирует, и я знаю о вопросах, которые возникают во многих еврейских общинах по всему миру по поводу результатов выборов", - сказал Герцог в видеообращении к Генеральной Ассамблее Еврейских федераций Северной Америки.



Израильский президент продолжил: "Результаты могут вам понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать. Помимо этого, я говорю каждому из вас, что прочная, жизненно важная связь между Государством Израиль и североамериканским еврейством не будет и не должна быть скомпрометирована, какими бы ни были результаты".