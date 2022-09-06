



Ганц: "Правительство сформирую либо я, либо Нетаниягу"

Министр обороны Израиля Бени Ганц, один из лидеров партии "А-Махане А-Мамлахти", изложил три сценария развития событий после выборов в Кнессет, которые пройдут 1 ноября.



Ни один из изложенных Ганцем сценариев не предполагает, что правительство сформирует Яир Лапид, сообщает Times of Israel.



Ганц заявил, что либо он, либо лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу сформируют правительство, либо Израиль пойдет на новые выборы.



Ранее партия "А-Махане а-Мамлахти" обнародовала свой список кандидатов на предстоящих выборах в Кнессет.