



Ганц о результатах последних опросов: две недели все покажут

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал результаты последних опросов.

Соответствующий комментарий он предоставил "Кан".

По словам Ганца, наступили две критические недели перед выборами в Кнессет.

"Мы будем сильными. Ессли Лапид сформирует правительство с единым списком, у него будут мандаты, а если нет, то нет. Следующие две недели все покажут", — отметил Ганц.