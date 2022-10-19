Ганц о результатах последних опросов: две недели все покажут
Министр обороны Бени Ганц прокомментировал результаты последних опросов.
Соответствующий комментарий он предоставил "Кан".
По словам Ганца, наступили две критические недели перед выборами в Кнессет.
"Мы будем сильными. Ессли Лапид сформирует правительство с единым списком, у него будут мандаты, а если нет, то нет. Следующие две недели все покажут", — отметил Ганц.
Согласно опросам "Кан", А-Махане а-Мамлахти Бени Ганца получит 11 мандатов, у 12-го канала она получает 12 мандатов.