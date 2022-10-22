



Ганц: Лапид хочет устранить все политические альтернативы



В интервью израильскому журналисту Альмогу Бокеру министр обороны Бени Ганц сказал: "Яир Лапид хочет устранить все политические альтернативы, существующие вокруг".



Ганц говорит: "Я не пойду с Нетаниягу, я стану причиной роспуска его блока. Я считаю, что он взял в заложники весь блок и людей, которые не считают, что он должен продолжать. Он навредил не только мне лично, он навредил Государству Израиль, он навредил единству. Он делал хорошие вещи, но настала его очередь заканчивать - мы продолжим отсюда. Есть альтернатива".