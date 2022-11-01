



Ганц: "Голосуйте за дееспособную партию, а не за самую большую"

Министр обороны Бени Ганц призвал избирателей отдать свои голоса за партию, которую они считают наиболее способной, а не самой крупной.



"Я призываю всех граждан Государства Израиль воспользоваться своим избирательным правом с уважением и проявляя уважение к другим", — говорит Бенни Ганц после того, как проголосовал возле своего дома в центральном городе Рош-ха-Айн.



"Мы не хотим большего подстрекательства или большего разделения. Мы хотим большего единства, большей безопасности, большего согласия между людьми", — говорит он.



"На мой взгляд, эти выборы не для большой партии, а для партии, которая наиболее способна действовать против подстрекательства, против разделения и за единство", — сказал Ганц.



Большинство опросов дают партии "А-Махане а-Мамлахти" Ганца 10-11 мест.



Министр обороны считается третьим потенциальным кандидатом на пост премьер-министра после нынешнего премьер-министра Яира Лапида и лидера Ликуда Биньямина Нетаньяху.

