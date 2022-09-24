



Ганц: Есть возможность создать широкое правительство и без "Ликуд"

В своих интервью центральным телеканалам министр обороны Бени Ганц сделал заявку на пост премьер-министра Израиля, невзирая на скромный электоральный вес его партии "А-Махане а-Мамлахти". Ганц заявил, что создать "широкое правительство" с опорой на 70 мандатов можно и без "Ликуд", а премьер-министром станет не тот, у кого больше всего мандатов, а тот, кто может собрать коалицию.



Ганц подчеркнул, что без Нетаниягу "Ликуд", разумеется, сможет войти в его коалицию, но любые формы сотрудничества с Нетаниягу он исключает - "кредит доверия к нему исчерпан".



Лидер "А-Махане а-Мамлахти" надеется расколоть право-религиозный блок Нетаниягу и создать коалицию с ультраортодоксальными партиями - они, по словам Ганца, "не должны сидеть в оппозиции, и никто не должен сидеть в оппозиции". На вопрос ведущих, каким образом он рассчитывает объединить в одном правительстве харедим и партию Либермана, Ганц внятного ответа не дал, он лишь настаивал на необходимости "диалога и объединения" разных групп, составляющих израильское общество, - "без этого невозможно управлять государством".



Победу Нетаниягу и создание "узкого радикального правительства" Ганц назвал катастрофическим для Израиля сценарием. По его словам, Нетаниягу "нанес смертельный удар по израильской государственности", и если такое случится, государство "можно будет закрывать".



Лидер "А-Махане а-Мамлахти" заявил, что будет рад видеть в своем правительстве Мансура Аббаса и партию РААМ.

