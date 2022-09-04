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Гальон считает, что "Авода" может не пройти в Кнессет без "Мерец"
04.09.2022 07:23 Ольга Белозерова

Гальон считает, что "Авода" может не пройти в Кнессет без "Мерец"

Председатель партии "Мерец" Захава Гальон считает, что партия "Авода" во главе с Мейрав Михаэли может опуститься ниже избирательного порога на ноябрьских выборах, если не объединит усилия с "Мерец".

Об этом Гальон заявила вчера на мероприятии в Ришон-ле-Ционе, сообщает Jerusalem Post.

На вопрос, нужно ли слияние, Гальон сказала, что "из соображений ответственности вы должны учитывать, что одна из сторон может опуститься ниже порога".

"Мерец" находится на подъеме, "Авода" - падает", - отметила она. 

Ранее на этой неделе две партии достигли договоренности о том, что, если они в конечном итоге будут баллотироваться на предстоящих выборах раздельно, они подпишут соглашение о разделении голосов. 

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