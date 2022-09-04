



Гальон считает, что "Авода" может не пройти в Кнессет без "Мерец"

Председатель партии "Мерец" Захава Гальон считает, что партия "Авода" во главе с Мейрав Михаэли может опуститься ниже избирательного порога на ноябрьских выборах, если не объединит усилия с "Мерец".



Об этом Гальон заявила вчера на мероприятии в Ришон-ле-Ционе, сообщает Jerusalem Post.



На вопрос, нужно ли слияние, Гальон сказала, что "из соображений ответственности вы должны учитывать, что одна из сторон может опуститься ниже порога".



"Мерец" находится на подъеме, "Авода" - падает", - отметила она.



Ранее на этой неделе две партии достигли договоренности о том, что, если они в конечном итоге будут баллотироваться на предстоящих выборах раздельно, они подпишут соглашение о разделении голосов.