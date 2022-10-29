



Гальон: если Мерец падет, Нетаниягу получит 63-64 мандата

Председатель Мерец Захава Гальон озвучила прогноз, согласно которому блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу получит необходимое большинство для формирования правительства.

Об этом сообщает Маарив.

Она предупредила, что Мерец, судя по опросам, получит мало мандатов.

"Мерец близок к проценту блокировки, и если Мерец падет, то у Нетаниягу будет 63-64 мандата", - сказала она.

Гальон опасается, что возвращение к власти Нетаниягу знаменует собой "резкое изменение в праве на равенство для женщин, для ЛГБТ-сообщества и для арабского меньшинства".

"Нам нужно думать на три шага вперед", - добавила она.