Новости » Выборы в Израиле
Галант против Смотрича: каковы его моральные полномочия быть министром обороны?
26.10.2022 09:29 Евгения Маркова

Галант против Смотрича: каковы его моральные полномочия быть министром обороны?

Депутат Кнессета Йоав Галант от партии "Ликуд" этим утром раскритиковал главу партии религиозных сионистов Бецалеля Смотрича  из-за его желания после выборов получить пост министра обороны в новом правительстве.

"Смотрич — мудрый человек. Я думаю, что безопасность Израиля важна для него. Но какие у этого человека есть полномочия посылать людей на миссии, из которых они могут не вернуться, когда он сам этого не делал?" - сказал Галант, который ранее занимал пост замначальника Генштаба ЦАХАЛа, подразумевая на "невоенный" опыт службы в армии Смотрича.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы