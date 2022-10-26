



Галант против Смотрича: каковы его моральные полномочия быть министром обороны?

Депутат Кнессета Йоав Галант от партии "Ликуд" этим утром раскритиковал главу партии религиозных сионистов Бецалеля Смотрича из-за его желания после выборов получить пост министра обороны в новом правительстве.



"Смотрич — мудрый человек. Я думаю, что безопасность Израиля важна для него. Но какие у этого человека есть полномочия посылать людей на миссии, из которых они могут не вернуться, когда он сам этого не делал?" - сказал Галант, который ранее занимал пост замначальника Генштаба ЦАХАЛа, подразумевая на "невоенный" опыт службы в армии Смотрича.



