



Фальсификация бюллетени: голоса за "Религиозный сионизм" достались "Балад"

В урне для голосования, установленной в Сионистском молодежном центре в Ор-Акиве, члены избирательной комиссии подсчитали 49 из 304 голосов за Религиозную сионистскую партию, однако, по подозрению, ЦИК зарегистрировала эти голоса, как отданные за "Балад".



В итоговом протоколе действительно написано, что 49 избирателей бросили соответствующий бюллетень за религиозных сионистов в урну для голосования, но Центральная избирательная комиссия зафиксировала, что 49 голосов были отданы партии "Балад".



Шико Хагаг, координатор "Оцма Иегудит" и религиозного сионизма в городе, сказал: "К нашему удивлению, мы обнаружили, что в бюллетенях наших явных сторонников и правых вообще не было голосов, а с другой стороны, "Балад", эта антисионистская партия, получила 49 голосов".



"Это было уже слишком. Эту ошибку нужно проверить на национальном уровне и убедиться, что нет волны "ошибок", которые помогут левым еще раз помешать формированию полномасштабного правого правительства". Партия намерены подать апелляцию на внесение результатов", - добавил Хагаг.



Центральная избирательная комиссия пока не дала ответа.

