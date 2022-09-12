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Еврейский Дом отказался принять обратно Аелет Шакед
12.09.2022 08:18 Аркадий Бочаровский

Еврейский Дом отказался принять обратно Аелет Шакед

Председатель партии Еврейский Дом Хагит Моше и глава списка этой партии Йоси Бродни объявили о том, что “переносят на более поздний срок” соглашение о создании “общего списка” с министром внутренних дел Аелет Шакед.

Предполагалось, что подобный список пойдет на выборы под именем Еврейский Дом и с бюллетенем с буквой “бет”.

Ранее по результатам опроса центра Direct Polls стало ясно, что подобный “единый список” не преодолеет избирательный барьер.

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