Еврейские лейбористы Великобритании поддержали Михаэли
Еврейское лейбористское движение Великобритании направило письмо поддержки израильской партии "Авода" в преддверии выборов.
В письме к Мейрав Михаэли, среди прочего, выражаются опасения по поводу того, что ультраправые войдут в следующее правительство Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.
"Перспектива еще более радикального блока во главе с опальным бывшим премьер-министром вызывает огромную озабоченность не только у левых евреев в Великобритании", - говорится в письме.
Jewish Labour Movement @JewishLabour— Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 31, 2022
ארגון יהודי בריטי המסונף למפלגות שמאל-מרכז ומקיים קשרים הדוקים עם העבודה, מרצ ועוד במכתב תמיכה/אחווה למפלגת העבודה הישראלית, ול @MeravMichaeli כותבים: ״זה מצמרר לחשוב שכהניסטים קיצוניים ימניים יכולים להתמנות לשרים״.
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