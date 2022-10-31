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Еврейские лейбористы Великобритании поддержали Михаэли
31.10.2022 17:26 Ольга Белозерова

Еврейские лейбористы Великобритании поддержали Михаэли

Еврейское лейбористское движение Великобритании направило письмо поддержки израильской партии "Авода" в преддверии выборов.

В письме к Мейрав Михаэли, среди прочего, выражаются опасения по поводу того, что ультраправые войдут в следующее правительство Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.

"Перспектива еще более радикального блока во главе с опальным бывшим премьер-министром вызывает огромную озабоченность не только у левых евреев в Великобритании", - говорится в письме.

 

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