



Еш Атид расширится за счет Мерец и Аводы

Высокопоставленные источники в партии Еш Атид рассказали журналисту Зееву Каму о том, что намерены “выводить” мандаты у партий Мерец и Авода - с тем, чтобы принудить их к объединению в единый список перед выборами.



Во время предыдущих выборов лидер Еш Атид Яир Лапид старательно избегал конфронтации на предвыборной территории левых, чтобы обеспечить их попадание в Кнессет.



В ходе этих выборов, однако, тактика будет изменена и Еш Атид намерен расширить свою избирательную базу за счет голосов Мерец и Авода.

