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Еш Атид расширится за счет Мерец и Аводы
25.08.2022 11:36 Аркадий Бочаровский

Еш Атид расширится за счет Мерец и Аводы

Высокопоставленные источники в партии Еш Атид рассказали журналисту Зееву Каму о том, что намерены “выводить” мандаты у партий Мерец и Авода - с тем, чтобы принудить их к объединению в единый список перед выборами.

Во время предыдущих выборов лидер Еш Атид Яир Лапид старательно избегал конфронтации на предвыборной территории левых, чтобы обеспечить их попадание в Кнессет.

В ходе этих выборов, однако, тактика будет изменена и  Еш Атид намерен расширить свою избирательную базу за счет голосов Мерец и Авода.
 

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