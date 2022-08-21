"Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" подписали важное соглашение
Партия премьера-министра Израиля Яира Лапида "Еш Атид" и новый альянс "А-Махане а-Мамлахти" подписали соглашение о разделении излишков голосов в преддверии выборов 1 ноября.
Об этом сообщает Times of Israel.
"Мы сделаем все, чтобы сформировать правительство, которое продолжит работать на общество", - заявили стороны.
Соглашения о разделении голосов позволяют партиям гарантировать, что дополнительные голоса, которые не дают мест в Кнессете, не пропадут даром. По специальному соглашению партия может передать эти голоса другой партии.
Напомним, что альянс "А-Махане а-Мамлахти" образовали партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара и "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Также к ним присоединился Гади Айзенкот.
כיו״ר סיעת יש עתיד, חתמתי הערב עם חברי הקרוב, ח״כ איתן גינזבורג, על הסכם עודפים בין המפלגות.— 🟠Boaz Toporovsky- בועז טופורובסקי (@BToporovsky) August 21, 2022
כפי שפעלנו בשיתוף פעולה מלא בקואליציה הקודמת, נעשה הכל כדי להקים גם את הממשלה הבאה, שתמשיך לעבוד למענכם.@YeshAtidParty @EitanGinzburg pic.twitter.com/y9sV7Dgp9q