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"Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" подписали важное соглашение
21.08.2022 20:35 Ольга Белозерова

"Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" подписали важное соглашение

Партия премьера-министра Израиля Яира Лапида "Еш Атид" и новый альянс "А-Махане а-Мамлахти" подписали соглашение о разделении излишков голосов в преддверии выборов 1 ноября.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Мы сделаем все, чтобы сформировать правительство, которое продолжит работать на общество", - заявили стороны. 

Соглашения о разделении голосов позволяют партиям гарантировать, что дополнительные голоса, которые не дают мест в Кнессете, не пропадут даром. По специальному соглашению партия может передать эти голоса другой партии.

Напомним, что альянс  "А-Махане а-Мамлахти" образовали партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара и "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Также к ним присоединился Гади Айзенкот. 

 

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