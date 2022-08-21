



"Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" подписали важное соглашение

Партия премьера-министра Израиля Яира Лапида "Еш Атид" и новый альянс "А-Махане а-Мамлахти" подписали соглашение о разделении излишков голосов в преддверии выборов 1 ноября.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Мы сделаем все, чтобы сформировать правительство, которое продолжит работать на общество", - заявили стороны.



Соглашения о разделении голосов позволяют партиям гарантировать, что дополнительные голоса, которые не дают мест в Кнессете, не пропадут даром. По специальному соглашению партия может передать эти голоса другой партии.



Напомним, что альянс "А-Махане а-Мамлахти" образовали партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара и "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Также к ним присоединился Гади Айзенкот.



