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Элькин: независимо от количества мандатов, Лапид не сформирует правительство
14.09.2022 07:12 Аркадий Бочаровский

Элькин: независимо от количества мандатов, Лапид не сформирует правительство


Министр строительства Зеэв Элькин дал интервью газете Исраэль Ха Йом

Элькин сообщил: “Лапид, согласно опросам, не может сформировать правительство. Неважно, сколько мандатов он получит - он не может пересечь границы блоков. Его единственный вариант - сформировать правительство с Арабским Списком, и мы в этом участвовать не будем.  Ганц - единственный человек, готовый работать с обоими блоками, он в состоянии объединить и создать правительство единства”.

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