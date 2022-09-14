



Элькин: независимо от количества мандатов, Лапид не сформирует правительство



Министр строительства Зеэв Элькин дал интервью газете Исраэль Ха Йом



Элькин сообщил: “Лапид, согласно опросам, не может сформировать правительство. Неважно, сколько мандатов он получит - он не может пересечь границы блоков. Его единственный вариант - сформировать правительство с Арабским Списком, и мы в этом участвовать не будем. Ганц - единственный человек, готовый работать с обоими блоками, он в состоянии объединить и создать правительство единства”.